Также Беглов заявил, что в больнице проверят состояние противопожарной безопасности и путей эвакуации.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия окажут материальную помощь. Об этом Александр Беглов написал на своей страничке во "ВКонтакте".

Действия врачей и медсестер, которые не оставили своих пациентов, вызывают восхищение своим профессионализмом и человечностью отметил Беглов

Также градоначальник заявил, что в больнице св. Георгия проверят состояние противопожарной безопасности и путей эвакуации.

Напомним, что пожар вспыхнул рано утром. По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Погибло пять человек.

Ранее мы сообщали о том, что в прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга.

Фото и видео: Александр Беглов/вк