По предварительным данным, пожар мог произойти из-за возгорания аппарата ИВЛ.

Во вторник, 12 мая, в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, 1, произошел крупный пожар. В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга.

Комментрий о произошедшем дал начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

В настоящий момент на месте пожара работает 22 единицы техники и 105 человек личного состава отметил Аникин

Напомним, что в 06:55 возгорание было локализовано. В палате реанимации обгорело 10 кв. метров площади. Из опасной зоны были эвакуированы 150 человек. К сожалению, пять человек погибли. Их личности пока не разглашаются.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в МЧС назвали возможную причину пожара в больнице Святого Георгия.

Видео:ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу