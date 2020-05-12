Во вторник, 12 мая, в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, 1, произошел крупный пожар. В прокуратуре рассказали о погибших при пожаре в больнице Петербурга.
Комментрий о произошедшем дал начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.
В настоящий момент на месте пожара работает 22 единицы техники и 105 человек личного состава
отметил Аникин
Напомним, что в 06:55 возгорание было локализовано. В палате реанимации обгорело 10 кв. метров площади. Из опасной зоны были эвакуированы 150 человек. К сожалению, пять человек погибли. Их личности пока не разглашаются.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что в МЧС назвали возможную причину пожара в больнице Святого Георгия.
Видео:ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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