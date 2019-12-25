Подтвердили 17 смертей от коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 8 536 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 3287 случаев (38,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 380 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 54. За последние сутки умерли 178 человек, в том числе 17 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 8 972 человек, в том числе 323 человека в Петербурге и 77 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV; ИЦК