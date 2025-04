Концерт "RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях" состоится 25 апреля в Доме офицеров. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Рок и виолончель созданы друг для друга: именно этот инструмент добавляет хитам многогранности и загадочности. Исполнит композиции группа RockCellos.

В программе – хиты Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Kiss, Limp Bizkit, The Prodigy, Michael Jackson, Blur, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, No Doubt, Radiohead, Maroon 5, Gorillaz и других.

Фото: pxhere