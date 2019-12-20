Антон Криворотов из "Холостяка" оценивает участниц шоу по зубам

Профессионал своего дела рассказал Piter.TV об особенностях стоматологии в повседневной жизни.

Накануне профессиональное сообщество отмечало Международный день зубного врача. Он празднуется ежегодно в западных странах – поводом для памятной даты стало изобретение стоматологического бора. Это произошло в 1790 году в США – автором технологического устройства стал Джон Гринвуд, зубной врач Джорджа Вашингтона. Первый прототип представлял собой увесистую машину с ножным приводом. К началу XX века появилась ее электрическая версия.

В честь праздника мы решили обратиться к самому известному стоматологу России на текущий момент – доктору Антону Криворотову, который сейчас выбирает себе невесту на шоу "Холостяк", новый эфир которого состоится 8 марта в 20:30 на телеканале ТНТ. В эмоциональном новом выпуске шоу, который покажут 8 марта, проект покинут сразу три девушки.

Специалист рассказал, что регулярно отмечает три своих основных праздника – день медика (21 июня), день стоматолога (9 февраля) и международный день дантиста (6 марта). Антон Криворотов не постеснялся и отметил, что в повседневной жизни отмечает зубы людей, в том числе и участниц шоу на ТНТ.

"Конечно, я оцениваю участниц шоу по зубам. Во-первых, это показатель того, как человек за собой ухаживает. Во-вторых, это показатель генофонда", – сообщил стоматолог.

Также главный теле-холостяк поведал нам о своем самом необычном случае на работе.

"Самый сложный случай был у пациента, которому пришлось удалить все зубы и поставить имплантаты. И это была моя первая работа, но больше я сложных зубов не встречал, они все более-менее одинаковые. Если ты понимаешь принцип взаимодействия структуры и знаешь, как нужно реабилитировать человека, то не важно, какая ситуация во рту. Сложности бывают. Все случаи сложные, вообще не бывает простого случая. Вопрос в оценке", – рассказал Piter.TV доктор Криворотов.

Фото: vk.com/antonkrivorotov