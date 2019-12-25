Кафе Матильды Шнуровой получило престижную премию

Оно выиграло в номинации "Лучший интерьер 2020 года".

Кафе Bio My Bio бывшей жены музыканта Сергея Шнурова Матильды получило престижную премию. Об этом хозяйка заведения сообщила в Instagram.

Кафе находится на Вознесенском проспекте. Оно удостоилось награды за лучший интерьер 2020 года. Победителю вручили стеклянную статуэтку с большим бриллиантом.

В конце января еще одно заведение Шнуровой удостоилось признания. Ресторан COCOCOUTURE назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste.

Фото: Instagram / matilda.shnurova