Вышел полный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттера"

Впервые после окончания съемок главные актеры фильмов о волшебниках вернутся в Хогвартс.

Сервис "Амедиатека" опубликовал официальный трейлер специального эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" на русском языке.

Уже 1 января в онлайн-кинотеатре Амедиатека эксклюзивно состоится премьера долгожданного фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс".

Впервые после окончания съемок главные актеры фильмов о волшебниках вернутся в Хогвартс, чтобы отпраздновать 20-летие фильма "Гарри Поттер и Философский камень".

Ранее появился новый постер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс".

Видео: Youtube/Amediateka