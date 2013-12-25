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Вышел полный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттера"

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Впервые  после окончания съемок главные актеры фильмов о волшебниках вернутся в Хогвартс.

Сервис "Амедиатека" опубликовал официальный трейлер специального эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" на русском языке.

Уже 1 января в онлайн-кинотеатре Амедиатека эксклюзивно состоится премьера долгожданного фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс".

Впервые  после окончания съемок главные актеры фильмов о волшебниках вернутся в Хогвартс, чтобы отпраздновать 20-летие фильма "Гарри Поттер и Философский камень".

Ранее появился новый постер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс".

Видео: Youtube/Amediateka

Теги: гарри поттер, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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