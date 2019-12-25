Появился новый постер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Уже 1 января 2022 года онлайн-кинотеатр "Амедиатека" покажет фильм "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Зрители увидят на экранах любимых актеров из всех восьми фильмов серии о юных волшебниках. Новый постер появился в сети.
Премьера приурочена к 20-летию со дня выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вместе с режиссером Крисом Коламбусом и другими актерами франшизы расскажут увлекательную историю создания вселенной Гарри Поттера.
Ранее мы писали, что актер из "Содержанок" Александр Кузнецов сыграл в третьей части "Фантастических тварей".
Фото: пресс-служба "Амедиатеки"
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