Актер из "Содержанок" Александр Кузнецов сыграл в третьей части "Фантастических тварей"

По информации инсайдеров, он сыграл роль одного из мракоборцев.

Российский актер Александр Кузнецов, сыгравший в сериале "Содержанки", появится в третьей части фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Об этом артист рассказал в Instagram.

По информации инсайдеров, он сыграл некого Гельмута. Во вселенной Гарри Поттера есть персонаж Гельмут Вайс. Он один из первых мракоборцев Магического Конгресса Управления по Северной Америке.

По сюжету третьей части, профессор Альбус Дамблдор при помощи Ньюта Саламандера постарается остановить Геллерта Грин-де-Вальда. Злодей хочет поработить весь волшебный мир. Премьера фильма состоится 7 апреля 2022 года.

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Фото: Instagram / _aleksandrkuznetsov