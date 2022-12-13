Александр КОзлов рассказал о переориентировании научно-исследовательских судов.

В России появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии президента РФ Владимира Путина сделал министр по природным ресурсам и экологии Александр Козлов. Эксперт уточнил, что авторы разработали маршруты для десяти особо охраняемых природных зон страны. Известно, что туристические поездки туда будут совершать научно-исследовательские суда.

На Госсовете поручили нам проработать вопрос использования научно-исследовательских судов в круизном туризме. Маршруты разработаны, это 10 нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Эксперт подчеркнул, что для работы по маршрутам два отечественных судна будут переоборудованы в пассажирский класс. На судне "Профессор Хромов" в соответствии с планом работы завершатся к предстоящему летнему сезону 2023 года. На втором судне ("Академике Шакольском") мероприятий финал запланирован в 2024 году.

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Фото и видео: Правительство России