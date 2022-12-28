Регионы сохранят неизрасходованные на тушение пожаров федеральные средства

Александр Козлов рассказал о необходимости предупредительных мер.

Регионы сохранят неизрасходованные на тушение пожаров федеральные денежные средства. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава министерства по природным ресурсам Александр Козлов. Чиновник сообщил о том, что неиспользованные деньги будут направлены на организацию профилактических противопожарных мер. В частности, речь идет о создании дополнительных минполос, материальном снабжении. В качестве одного из хороших примеров такой работы специалист выделил Московскую область. На территории Подмосковья после череды возгораний деньги пошли на предупредительные меры, что позволило решить проблему.

Мы договорились с руководителями регионов: там, где не горит, деньги остаются в территории, и на эти деньги они делают предупреждающие меры. Это тоже очень важно. Александр Козлов, глава Минприроды

Глава Минприроды РФ напомнил о том, что в 2022 году площадь, пройденная лесными пожарами, составила 3,5 миллионов гектар, в том время как в 2021 году речь шла о 10 млн гектар. Снижение темпов распространения природного пламени по регионам страны стало возможно благодаря дополнительному государственному финансированию. В текущем году на борьбу с пожарами власти выделили 14 млрд рублей.

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Фото и видео: Telegram / Правительство России

