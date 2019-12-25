Власти Петербурга хотят увеличить в два раза штрафы за нелегальную свалку мусора

В документе указано, что минимальный размер штрафа для физлиц поднимут в два раза — до 4000 рублей, для юрлиц — до 700 тыс. рублей.

Петербургские власти планируют увеличить штрафы за незаконную свалку мусора. Парламент рассмотрит в среду инициативу Беглова, пишет "Коммерсант".

В документе указано, что минимальный размер штрафа для физлиц поднимут в два раза — до 4000 рублей, для юрлиц — до 700 тыс. рублей. Максимальные значения наказания оставят без корректировок: 5000 рублей для людей, 1 млн — для организаций.

Бюджете города на устранение таких свалок выделено в текущем году примерно 149 млн рублей.

Ранее стало известно, когда начнут ликвидировать "приморскую свалку". В 2020 года профильный комитет Смольного оценивал вред, нанесенный окружающей среде. Затем документы согласовывало Минприроды.

Фото: Piter.tv