Стало известно, когда начнут ликвидировать "приморскую свалку"

В 2020 года профильный комитет Смольного оценивал вред, нанесенный окружающей среде. Затем документы согласовывало Минприроды.

Работы по ликвидации "приморской свалки" переносятся на год. Их собираются начать в 2024 года, а не в 2023, как планировали ранее. Дату озвучил заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга Михаил Страхов, передал "Петербургский дневник".

Террикон располагается в Приморском районе в границах улицы Оптиков, Яхтенной, Мебельной и Полиграфмашевского проезда. Его площадь составляет 12,4 га. Мусор перекрыт сверху слоем изолирующего грунта.

Свалка была закрыта для приема отходов в 1976-м году, в 2006 году закончились работы по ее локализации. Сейчас за нее отвечает региональный комитет по природопользованию.

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Фото: Pixabay (фото носит иллюстративный характер)