Приморскую свалку планируют начать ликвидировать в 2023 году

На данный момент отходы собраны в террикон площадью порядка 10 гектаров и перекрыты сверху слоем изолирующего грунта.

Петербургский комитет по природопользованию занимается оценкой вреда окружающей среде от Приморской свалки, чтобы затем направить материалы в Минприроды России. Свалка появилась в 1933-м году и принимала строительные и бытовые отходы Ленинграда.

Свалку собираются ликвидировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и в дальнейшем что-то построить на этой территории.

По результатам оценки ведомство направит в Минприроды комплект материалов для принятия решения о включения бывшей Приморской свалки в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это необходимо для того, чтобы далее решать проблему. Непосредственная реализация проекта запланирована на 2023 год.

Свалка была закрыта для приема отходов в 1976-м году, в 2006 году закончились работы по ее локализации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что свалку на берегу Финского залива неофициально назвали в честь губернатора Петербурга.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com