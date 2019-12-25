Свалку на берегу Финского залива неофициально назвали в честь губернатора Петербурга

На свалку активисты обратили внимание еще в июне 2020-го года.

Жители Петербурга установили табличку с названием свалки, которая образовалась на берегу Финского залива на юге города. Ее наименовали "Мусорные горы Беглова". Об этом накануне сообщила пресс-служба движения "Красивый Петербург".

Свалка находится между ТЭЦ "Юго-Западная" и Красненькой речкой. Активисты утверждают, что туда регулярно привозят строительные отходы, в том числе опасные.

Ранее комитет по природопользованию Петербурге выявил нарушения на участке и направил обращение в Роспотребнадзор. Было возбуждено уголовное дело о загрязнении почты. Несмотря на это, мусора становится только больше.

Ранее Piter.TV разобрался в том, кто травит жителей Красносельского района удушливым смрадом и диоксинами.

Фото: "Красивый Петербург" / VK