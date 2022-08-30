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На Рябовском шоссе нашлась свалка со строительным и бытовым мусором

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Ее должна будет ликвидировать районная администрация.

Природоохранная прокуратура обнаружила на Рябовском шоссе у дома №42 несанкионированную свалку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку начали после обращения МОО "Зеленый Фронт". Сотрудники ведомства установили, что на участке складируется грунт, полиэтилен, разнородная древесина, старая мебель, обрезки труб, строительный и бытовой мусор. 

Территория никем не арендована, поэтому за нее несет ответственность администрация Красногвардейского района. В адрес глав внесли представление. 

Ранее незаконную свалку выявили на улице Кржижановского.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: мусор, отходы, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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