На улице Кржижановского выявили незаконную свалку

Арендаторам нужно будет убрать мусор.

Прокуратура обнаружила на улице Кржижановского несакционированную свалку. На нее жаловались жители, после чего была организована проверка.

Участок арендуется ООО "ДСК "Рамиренд". Проверка с участием специалистов комитета по природопользованию показала, что на территории складируются отходы грунтов, строительные отходы. На смежном участке также была обнаружены свалка. Ее арендует индивидуальный предприниматель. Там лежали отработанные автомобильные покрышки, твердые коммунальные отходы и другой мусор. Кроме того, на указанном участке в отсутствие лицензии осуществляется накопление и сортировка строительных отходов.

В адрес гендиректора организации и ИП внесли представления.

Ранее Piter.tv писал о том, что у Репинского кладбища образовалась несанкционированная свалка.

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Видео: прокуратура Петербурга