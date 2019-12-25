У Репинского кладбища образовалась несанкционированная свалка

Ее должна будет убрать администрация района.

Жителей Курортного района возмутила свалка, которая образовалась рядом с Репинским кладбищем. Активисты уже передали информацию ответственным ведомствам.

Как выяснилось, мусорные завалы лежат уже около 2 месяцев. Отходы разбросаны по земле. После сообщения неравнодушных граждан на месте побывали представители Комаровского Лесопарка и районной администрации.

Составлен протокол. Надеемся, что свалка будет ликвидирована. Ответственность за уборку мусора возложена на Курортный район согласно соответствующему постановлению правительства СПб. говорится в сообщении группы "Новости Репино" в "ВКонтакте".

В комментариях между пользователями завязалась перепалка. Некоторых удивил, что жители давно знали о свалке, но при этом никуда о ней не сообщали, считая, что это не их ответственность.

Фото: ВКонтакте / Новости репино