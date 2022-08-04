Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал варварством решение о сносе военного монумента в Риге

Александр Кузнецов оценил решение Латвии уничтожить историческую память страны.

Российский постоянный представитель при ЮНЕСКО назвал варварством решение властей Латвии о сносе военного монумента в Риге, поставленного в память о воинам Советской армии. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал Александр Кузнецов. По словам дипломата, в подобном постановлении нет уважения к собственной истории.

Такое решение и тем более решение полностью уничтожить этот памятник нельзя расценить иначе как проявление варварства и какого-то пещерного сознания, в котором нет места уважению. Александр Кузнецов, постпред РФ при ЮНЕСКО

Александр Кузнецов полагает, что для властей латвии подобные действия приведут к тому, что прибалтийская страна потеряет право называться цивилизованной. Ранее мэр столицы Мартиньш Стакис заявил в эфире местного телеканала о том, что памятник, установленный в районе Пардаугава, будет демонтирован, а затем утилизирован. Чиновник счел, что объект не имеет художественной ценности.

Власти Литвы сообщили, что не вмешиваются в расчеты за калининградский транзит.

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