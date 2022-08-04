Кестутис Будрис рассказал о том, что другие страны находят возможности по сотрудничеству с РФ в сфере финансовых расчетов.

Власти Литвы сообщили, что не вмешиваются в расчеты за калининградский транзит. Об этом в эфире местной радиостанции LRT сообщил советник республиканского лидера Кестутис Будрис. Чиновник заметил, что Вильнюс не будет заниматься урегулированием финансовых операций между банковскими организациями по перевозкам по железной дороге грузов в Россию из анклава.

Поиском решения проблемы оплаты за транзитную перевозку грузов должны заниматься те хозяйственные субъекты, которые осуществляют данную деятельность. Это не является вопросом межгосударственных отношений. Кестутис Будрис, советник президента Литвы

Советник напомнил о том, что на текущий момент в Литве нет государственного коммерческого банка, который мог бы принимать соответствующие платежи. Кестутис Будрис уточнил, что третьи страны, которые продолжают торгово-экономическое взаимодействие с Москвой, находят различные варианты по расчетам.

Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками.

Фото и видео: LRT