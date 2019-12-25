Марюс Скуодис заметил, что местные предприятия не могут предоставлять услуги бесплатно.

Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками. Соответствующее заявление сделал местный министр по коммуникациям и транспорту Марюс Скуодис в эфире радиостанции LRT. Чиновник не исключил того, что Вильнюсу придется прекратить железнодорожные перевозки между основной частью России и ее анклавом.

Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия предоставляли услуги, которые не оплачиваются. Марюс Скуодис, министр по коммуникациям в Литве

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград уже осени текущего года. Ранее прибалтийский банк отказался сотрудничать с российской стороной. По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, эта ситуация может привести к невозможности оплаты российской железной дороги.

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