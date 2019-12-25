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Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками
Сегодня, 14:31
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Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

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Марюс Скуодис заметил, что местные предприятия не могут предоставлять услуги бесплатно.

Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с банками. Соответствующее заявление сделал местный министр по коммуникациям и транспорту Марюс Скуодис в эфире радиостанции LRT. Чиновник не исключил того, что Вильнюсу придется прекратить железнодорожные перевозки между основной частью России и ее анклавом.

Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия предоставляли услуги, которые не оплачиваются.

Марюс Скуодис, министр по коммуникациям в Литве

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград уже осени текущего года. Ранее прибалтийский банк отказался сотрудничать с российской стороной. По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, эта ситуация может привести к невозможности оплаты российской железной дороги.

МВД Литвы осенью предложит закрепить в законе практику вытеснения нелегальных мигрантов.


 

Теги: грузоперевозки, железная дорога, калининградская область, литва, марюс скуодис, прибалтика, транзит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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