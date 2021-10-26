Агне Билотайте рассказала о рассмотрении законопроекта в Сейме страны.

МВД Литвы осенью предложит закрепить в законе практику вытеснения нелегальных мигрантов из Азии и Африки обратно на территорию Белоруссии. Об этом в эфире местной национальной радиостанциии LRT рассказала глава правоохранительных органов Агне Билотайте. Чиновница напомнила, что иностранные граждане пытаются нелегально проникнуть в Евросоюз. Сейчас законопроект об ужесточении требований рассматривают депутаты Сейма (местного парламента). Документ будет изучаться в рамках осенней сессии.

Мы считаем, что данный механизм борьбы с нелегальной миграцией, который эффективно действует и сейчас, должен быть закреплен законодательно. Завершаем работу над соответствующим законопроектом и осенью передадим его в Сейм. Агне Билотайте, глава МВД Литвы

Глава МИД Литаы подчеркнула, что для страны необходимо установить критерии условий, при возникновении которых запускается механизм вытеснения мигрантов. В частности, речь может вестись о введении режима экстремальной ситуации, военного или чрезвычайного положения. на текущий момент практика работает только согласно приказу профильного министра.

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Фото и видео: YouTube / Delfi