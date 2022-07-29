В Ленобласти задержаны двое мигрантов за кражу газонокосилок

Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Сотрудники петербургского Управления уголовного розыска 28 июля около 11:30 на 56 километре Приморского шоссе задержали автомашину "Газель" с двумя мигрантами – гражданами одной из стран ближнего зарубежья, 39 и 41 лет. Задержанные изобличены в краже триммера и газонокосилки из частного дома в поселке Пески Выборгского района Ленобласти. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе досмотра автомобиля похищенное имущество было обнаружено и изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По оперативным данным, мигранты могут быть причастны к серии подобных краж. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Ранее полиция Петербурга задержала пару из Тверской области за кражу у 89-летней пенсионерки.

Видео: МВД