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Полиция Петербурга задержала пару из Тверской области за кражу у 89-летней пенсионерки

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По данным полиции, злоумышленники под предлогом проверки и ремонта вентиляционной системы проникли в квартиру 89-летней пенсионерки.

Днем 28 июля сотрудники петербургского управления уголовного розыска на АЗС на Гостилицком шоссе задержали пару из Тверской области: 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств и 22-летнюю уроженку Ростовской области. Они подозреваются в краже у пожилой жительницы Соснового Бора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, за час до этого злоумышленники под предлогом проверки и ремонта вентиляционной системы проникли в квартиру 89-летней пенсионерки. Пока мужчина отвлекал хозяйку, его подельница нашла 75 тысяч рублей и похитила их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пулково раскрыли кражу кожаного портфеля с ноутбуком.

Видео: МВД

Теги: гостилицкое шоссе, кража, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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