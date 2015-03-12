Полиция Петербурга задержала пару из Тверской области за кражу у 89-летней пенсионерки

Днем 28 июля сотрудники петербургского управления уголовного розыска на АЗС на Гостилицком шоссе задержали пару из Тверской области: 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств и 22-летнюю уроженку Ростовской области. Они подозреваются в краже у пожилой жительницы Соснового Бора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, за час до этого злоумышленники под предлогом проверки и ремонта вентиляционной системы проникли в квартиру 89-летней пенсионерки. Пока мужчина отвлекал хозяйку, его подельница нашла 75 тысяч рублей и похитила их.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее в Пулково раскрыли кражу кожаного портфеля с ноутбуком.
Видео: МВД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все