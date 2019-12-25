В Пулково раскрыли кражу кожаного портфеля с ноутбуком

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний безработный уроженец Хабаровска.

В петербургском аэропорту "Пулково" по горячим следам раскрыта кража личных вещей пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась петербурженка с просьбой оказать содействие в розыске кожаного портфеля черного цвета. Она пояснила, что оставила его на выходе из Централизованного пассажирского терминала Пулково. В нем находился ноутбук, компьютерная мышь и личные документы. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний безработный уроженец Хабаровска. Выяснено, что мужчина прибыл в Петербург авиарейсом "Москва – Санкт-Петербург". Заметив в тележке для багажа брендовый портфель, мужчина забрал его себе.

Похищенное изъято и будет передано владелице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пулково задержали петербурженку с браслетами Tiffany и часами Rolex.

Фото: Piter.tv