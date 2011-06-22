Петербурженку задержали в Пулково с браслетами Tiffany и часами Rolex

Брендовые украшения петербурженка привезла домой из Турции. Декларировать не стала, сообщив, что это подарки.

Петербурженка прибыла в Пулково рейсом из Стамбула и проследовала по "зеленому" коридору. В ходе проведения таможенного досмотра в ручной клади были обнаружены ювелирные изделия: браслет, серьги и кольцо с надписью "Tiffany&Co", а также часы "ROLEX". Пассажирка объяснила, что все изделия являются подарками и были приобретены за границей. Какие-либо документы на перемещаемый товар предоставлены не были. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В соответствии с таможенным законодательством за товары, ввозимые воздушным транспортом стоимостью более 10 000 евро, нужно вносить таможенные платежи. Также некоторые ювелирные изделия могут относиться к стратегически важным товарам. Их незаконное перемещение повлечет уголовную ответственность.

В ходе таможенного контроля не предоставлялось возможным определить стоимость товара, было принято решение о проведении таможенной экспертизы.

Ранее пулковские таможенники пресекли контрабанду рогов и лап диких животных.

Фото: пресс-служба СЗТУ