Пулковские таможенники пресекли контрабанду рогов и лап диких животных

Запрещенный груз пытались провезти под видом косметики.

Сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду крупной партии частей диких животных, которую пытались вывезти из РФ под видом косметической продукции. Товары следовали из Петербурга в Дубай с конечным пунктом назначения во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

При помощи рентгеновской техники вместо заявленных в товаросопроводительных документах шампуней, зубных паст и средств личной гигиены инспекторы обнаружили 1426 рогов парнокопытных, 120 лап хищников, струю бобра и другие части диких животных.

Также таможенники обнаружили 158 ювелирных изделий, элитный алкоголь, табачную продукцию и большое количество незадекларированных товаров народного потребления – детские смеси, одежду, обувь, часы, запчасти для автомобиля, средства для макияжа. Общий вес перемещаемого груза составил 5 тонн.

Возбуждено два уголовных дела за контрабанду и составлены два административных протокола. Товары, за исключением товаров народного потребления, направлены на экспертизу.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ