Вышел новый трейлер "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора"

Создатели картины рассказали о масштабной битве магов.

Вышел второй трейлер фильма "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Warner Bros Pictures Russia. Третья часть франшизы запланирована к официальному релизу на территории РФ 14 апреля. Фильм будет презентован к кинотеатрах.

В новом ролике создатели открывают зрителям подробности предстоящей масштабной битвы, которая произойдет между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом, роль которого исполняет Мадс Миккельсен, и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором (играет Джуд Лоу). Разработчики намерены снять еще минимум две картины из Вселенной Гарри Поттера.

Режиссером проекта выступил Дэвид Йейтс. В фильме снялись Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон и другие артисты.

Появился первый тизер "Быстрее пули" с Брэдом Питтом.

Фото и видео: Warner Bros Pictures Russia

