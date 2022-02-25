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Появился первый тизер "Быстрее пули" с Брэдом Питтом

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Полноценный трейлер выйдет 2 марта 2022 года.

Появился первый тизер американского боевика от режиссера Дэвида Литча "Быстрее пули" с Брэдом Питтом в главной роли. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Movieclips Trailers. В кадре представлено своеобразное промо скоростного поезда Nippon Speed Line, который существует в заявленной киновселенной. Полноценный трейлер фильма выйдет в интернете только второго марта.

Напомним, что режиссером проекта стал Дэвид Литч, известный зрителям по работе над картинами "Дэдпул 2" и "V значит Вендетта". Кроме Брэда Питта в актерский состав вошли Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Джои Кинг, Майкл Шэннон и Эндрю Кодзи. Фильм снят по мотивам романа японского автора Котаро Исаки "Мария Битл". В нем говорится о банде наемников, которые вступают в схватку на скоростном железнодорожном составе, двигающейся из Токио и Мориоку.

Официальный релиз боевика в РФ запланирован на 14 июля 2022 года.

Вышел тизер второй половины финального сезона сериала "Озарк" с датой выхода.

Фото и видео: YouTube / Movieclips Trailers
 

Теги: боевик, брэд питт, быстрее пули, тизер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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