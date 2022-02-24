Проект выйдет на стриминговом сервисе 24 апреля.

Вышел тизер второй половины финального сезона сериала "Озарк" с датой выхода. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале российского отделения Netflix с субтитрами. Релиз проекта запланирован на 29 апреля 2022 года. В общей сложности создатели пообещали зрителям выход семи эпизодов.

Напомним, что сюжет сериала основан на истории о финансовом консультанте Марти Бёрде (роль исполняет Джейсон Бейтман). Американца вынудили вместе с женой Венди (Лора Линни) и детьми переехать в городок Озарк, находящийся в штате Миссури. Мужчине необходимо накопить большую сумму для того, чтобы выплатить долг мексиканскому наркобарону.

Сериал начал выходить на экранах телезрителей с 2017 года. Проект получил положительные оценки от критиков. Он неоднократно номинировался на премии, включая "Эмми" и "Золотой глобус".

Новый трейлер "Фантастических тварей – 3" покажут 24 февраля.

Фото и видео: YouTube / Netflix Russia

