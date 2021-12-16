Новый трейлер "Фантастических тварей – 3" покажут 24 февраля

Премьера запланирована на 15 апреля.

В сети совсем скоро появится новый трейлер третьей части "Фантастических тварей". Ролик покажут зрителям 24 февраля. Об этом сообщается на официальной странице киноленты в Twitter.

Подробности сюжета "Фантастических тварей: Тайны Дамблдора" пока не раскрываются. К своим ролям в фильме вернутся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Калум Тернер, Дэн Фоглер, Кэтрин Уотерстон и др. При этом злодея Грин-де-Вальда исполнит звезда "Ганнибала" Мадс Миккельсен. Джонни Деппа отстранили от этой роли из-за судебных разбирательств.

Премьера запланирована на 15 апреля текущего года.

Ранее мы писали, что новая "Золушка" стала главным претендентом на "Оскар" по мнению зрителей.

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда"