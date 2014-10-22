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Вышел новый трейлер триквела "Фантастических тварей"

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Премьера в мире назначена на 15 апреля 2022 года.

Вышел новый трейлер триквела "Фантастических тварей". Картина получила название "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Премьера в мире назначена на 15 апреля 2022 года. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс. 

В фильме снимались Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и другие актеры. Одну из ролей в фильме исполнил российский актер Александр Кузнецов. Актер Мадс Миккельсен заменил в роли злодея Грин-де-Вальда Джонни Деппа.

Из-за инцедента с обвинением в домашнем насилии его попросили уйти из "Фантастических тварей", без участия актера выйдет новая часть "Пиратов Карибского моря".

Видео: Youtube/Warner Bros. Pictures

Теги: кино, трейлер, фантастические твари
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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