Эдди Редмэйн назвал ошибкой роль женщины в фильме "Девушка из Дании"

В ленте Тома Хупера артист перевоплотился в художницу Лили Эльбе.

Британский актер Эдди Редмэйн, сыгравший главную роль в фильме Тома Хупера "Девушка из Дании", назвал свое участие в этом проекте ошибкой. Об этом пишет The Times.

Редмэйн перевоплотился в художницу Лили Эльбе, которая в 1930-х гг. решилась на операцию по смене пола. Актер заявил, что взялся за эту роль с добрыми намерениями, однако сейчас не согласился бы на такую работу.

39-летний Редмэйн известен ролями в таких фильмах, как "Фантастические твари и где они обитают", "Вселенная Стивена Хокинга", "Восхождение на Юпитер" и др. За работу над фильмом "Девушка из Дании" он был номинирован на "Оскар".

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Фото: Instagram / amazingeddieredmayne