Эдди Редмэйн рассказал о съемках третьей части "Фантастических тварей"

Премьера запланирована на ноябрь 2021 года.

Исполнитель главной роли в серии фильмов "Фантастические твари и где они обитают" Эдди Редмэйн в беседе с популярным американским телеведущим Джимми Фэлоном рассказал о съемках третьей части. По словам актера, съемочный процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Мы успели провести всего день на съемках, прежде чем COVID-19 действительно поразил Великобританию", - заявил Редмэйн.

Съемки третьей части возобновились всего несколько недель назад. Актер заявил, что вся съемочная группа проходит много тестов на коронавирус, старается держать дистанцию и ходит в масках.

"В начале я переживал: "Как это будет?". Но это действительно оказалось здорово", - отметил актер, добавив, что он чувствует себя счастливым от того, что вернулся на работу.

У третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают" пока нет утвержденного прокатного названия. Скорее всего, его объявят после Нового года. Премьера запланирована на ноябрь 2021 года.

По информации инсайдеров, в новой части зрители увидят знакомых из "Гарри Поттера" персонажей. На экранах может вновь появиться лесничий из "Хогвартса" Рубеус Хагрид. Эту роль исполнит шотландский актер Робби Колтрейн. В сюжет также хотят включить юного Тома Реддла, который впоследствии станет Лордом Волдемортом.

Фото: ВКонтакте / Eddie Redmayne | Эдди Редмэйн