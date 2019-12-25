Возобновились съемки третьей части фильма "Фантастические твари"

В новой части появится Хагрид.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что возобновилась работа над третьей частью "Фантастических тварей". Об этом исполнитель главной роли Эдди Редмэйн рассказал Шону О"Коннеллу из CinemaBlend.

По словам Эдди Редмэйна, на площадке вся съемочкая группа носит маски.

Это совершенно новый процесс и совершенно новые правила Эдди Редмэйн.

Отмечается, что в новой части появятся уже знакомые персонажи по вселенной "Гарри Поттера". По данным инсайдеров, зрители вновь увидят лесничего школы чародейства и волшебства "Хогвардс" Рубеуса Хагрида, которого вновь может сыграть Робби Колтрейн.

Дата релиза пока неизвестна.

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Фото:amazingeddieredmayne/Instagram