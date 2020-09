Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера

При этом актер поставил условие, что в проекте не должна участвовать Джоан Роулинг.

Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил о готовности вернуться к роли Гарри Поттера. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

При этом актер поставил условие: в проекте не должна участвовать Джоан Роулинг. Такое решение Рэдклифф принял из-за пренебрежительных высказываний писательницы о трансгендерах. Исполнителю роли Гарри Поттера пришлось извиняться перед поклонниками за слова Роулинг.

"Трансгендерные женщины – это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека", - отметил актер.

Слухи о выходе сиквела "Гарри Поттера" появились в феврале 2020 года. Тогда исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф заявил, что история обязательно получит продолжение.

Картину хотят снять по пьесе Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя", однако в сценарий внесут некоторые изменения. Кинематографисты планируют выпустить оригинальную историю, лишь частично основанную на книге писательницы. В настоящий момент ведется поиск актеров для съемок в сиквеле. В числе кандидатов на роль Альбуса Поттера (сына Гарри и Джинни) 17-летний Леви Миллер, известный зрителям по съемкам в фильмах "Пэн: Путешествие в Нетландию" и "Излом времени".

Действие в новой картине развернется спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом. Участие в съемках примут многие актеры, знакомые зрителям по оригинальным фильмам.

Фото: Instagram / daniel9340