HBO опубликовал первый список актеров сериала "Гарри Поттер"

Производство шоу стартует уже этим летом.

HBO объявил часть каста для предстоящих съемок нового шоу-перезапуска вселенной "Гарри Поттера". Компания показала, кто будет играть преподавателей школы волшебства, – сообщает издание Variety.

Роль Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, Минервы Макгонагалл – Джанет Мактир, Северуса Снегга – Паапа Эссьеду, Хагрида – Ник Фрост, Профессора Квиррелла – Люк Таллон, Аргуса Филча –Пол Уайтхаус.

Актеров на роли главных героев (Рон, Гарри, Гермиона) пока что не объявляли. Создатели сериала – шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод – рассказали, что очень рады именно такому выбору актеров. По их словам, каст наполнили талантливые артисты, которые смогут "вдонуть жизнь в знакомых персонажей".

По данным HBO, многосерийный проект станет "максимально верной" адаптацией книг. Производство сериала начнется летом 2025-го года.

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Фото: Variety / Кадры из фильмов франшизы "Гарри Поттер"