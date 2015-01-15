Александр Петров – о теме братства в фильме "Кракен"

На большие экраны выходит фильм "Кракен" – это история о георях-подводниках, которые готовы прийти на помощь несмторя ни на что. Молодой командир подлодки получает задание — найти затонувшую субмарину, но во время поисков экипаж сталкивается с неведомым существом. Исполнитель роли командира подводной лодки Виктора Воронина Александр Петров рассказал Piter.TV, что в основе картины – человеческие отношения: между членами команды, друзьями и братьями.

Конечно же, тема братства, которая непосредственно соприкасается с моряками, с подводниками. Тема безусловного братства внутри процесса и братьев, которые оказываются в этой сложнейшей ситуации, – она меня очень цепляет. Я был счастлив именно это разделить и сделать это с Витей Добронравовым, с которым мы дружим. И вообще, Витя – фантастический. В момент его первого появления в кино, я немного подприсел. Я вижу, насколько Витя растет и развивается как мощнейший артист, и я за него безумно счастлив и рад. И мне, конечно, было очень приятно это делать с ним.

Александр Петров, исполнитель роли командира подводной лодки Виктора Воронина