Никита Михалков поделился воспоминаниями о петербургском кинотеатре "Аврора"

Режиссер подчеркнул, что "Аврора" связана с историей отечественного кинематографа.

В кинотеатре "Аврора" состоялась экшен-фильма "Кракен", снятого режиссером Николаем Лебедевым, известного по фильмам "Экипаж" и "Легенда №17". Продюсер проекта Никита Михалков поделился с Piter.tv своими воспоминаниями об одном из старейших кинотеатров в Северной столице.

У меня лично связано с "Авророй" невероятное воспоминание — что наша картина "Сибирский цирюльник" четыре года шла в "Авроре". Когда был разрушен кинематограф абсолютно, и в кинотеатрах устраивались торговые центры, казино и так далее. И даже когда ещё "цифры" не было (флешек, дисков, и так далее), и была пленка, мы три раза печатали копию для "Авроры", потому что она изнашивалась. Даже когда картина ушла с экранов, зрители просили оставить хотя бы на воскресенье на один сеанс, и она шла очень долго. Поэтому с этим кинотеатром связана не только история нашего отечественного кинематографа, но и нашей студии. Поэтому то, что было предложено провести в "Авроре" это показ, я считаю, что это очень правильно. Никита Михалков, режиссер, продюсер фильма "Кракен"

Ранее Никита Михалков поделился с Piter.tv мнением о цензуре в кино.

Видео: Piter.tv