Никита Михалков поделился с Piter.tv мнением о цензуре в кино

Михалков выступил продюсером проекта приключенческого фильма "Кракен", снятый режиссёром Николаем Лебедевым.

Премьерный показ фантастического приключенческого фильма "Кракен", снятый режиссёром Николаем Лебедевым, состоялся в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора" с участием съёмочной группы. Продюсер проекта Никита Михалков рассказал Piter.tv о своем отношении к цензуре в кино и о задачах, которые стоят перед индустрией прямо сейчас.

Мы столько лет, с одной стороны, существовали в кинематографе цензуры, но это не помешало создать великий советский кинематограф. Мы столько лет существовали в отсутствии цензуры, когда [создавалось] огромное количество картин, которые унижали человека, и, в результате, выходя из кинотеатра, он не хотел быть похожим на тех, кого видел на экране. А сегодня, когда идет военная операция, когда мы, наверное, единственные в мире (кроме тех, кто стоит за занавеской и ждёт, чем закончится) встали в полный рост против чудовищной силы, возрождающейся и утверждающейся Никита Михалков, режиссер, продюсер фильма "Кракен"

По сюжету фильма "Кракен", экипаж подлодки с командиром Ворониным отправляется на поиски пропавшей субмарины и встречается с древним чудищем. Это не только фильм-приключение, это история о мужественных и отважных людях, о силе братства, любви и взаимопощи. Съемки проходили на действующей подводной лодке, а для создания образа кракена режиссер подробно изучал жизнь осьминогов.

Видео: Piter.tv