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Спектакль "Гарри Поттер и сердце волшебника"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Гарри Поттер и сердце волшебника"

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Спектакль "Гарри Поттер и сердце волшебника" покажут 1 января в центре "Волшебная миля". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Спектакль "Гарри Поттер. Сердце волшебника" поставлен для детей от 7 лет. До и после мероприятия можно будет остаться в парке. 

Чародеи приглашают в деревушку Хогсмид, в которой на протяжении 300 лет обитает призрак. Его сердце не ведало любви, и только магия и юные волшебники способны дать покой. 

Гости заглянут в Визжащую хижину, узнают тайны Фестралов и секрет магии "Пяти языков любви", попробуют конфеты Берти Боттс, а также выучат основы полетов на метле. 

Фото: magicmile.ru 

Теги: гарри поттер, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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