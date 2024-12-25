Спектакль "Гарри Поттер и сердце волшебника" покажут 1 января в центре "Волшебная миля". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Спектакль "Гарри Поттер. Сердце волшебника" поставлен для детей от 7 лет. До и после мероприятия можно будет остаться в парке.

Чародеи приглашают в деревушку Хогсмид, в которой на протяжении 300 лет обитает призрак. Его сердце не ведало любви, и только магия и юные волшебники способны дать покой.

Гости заглянут в Визжащую хижину, узнают тайны Фестралов и секрет магии "Пяти языков любви", попробуют конфеты Берти Боттс, а также выучат основы полетов на метле.

Фото: magicmile.ru