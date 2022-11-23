Вышел первый большой трейлер девятых "Ёлок"

Кино выйдет в свет 1 декабря.

Вышел первый большой трейлер девятой части "Ёлок". Создатели по традиции разделили предновогоднюю картину на несколько новелл. В общей сложности история будет вертеться вокруг четырех персонажей. В первом случае речь будет вестись в деревне, во втором - в Тюмени, третий - происходит в Екатеринбурге, четвертый - в Петербурге. Стоит отметить, что в кинофраншизу не вернутся прошлые персонажи Ивана Урганта (признан иноагентом в РФ) и Сергея Светлакова. Их место займет Федор Добронравов. В актерском составе также заявлены Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова, Ян Цапник и другие. Официальная премьера комедии запланирована на 1 декабря.

Вышел трейлер четвёртого сезона "Рокового патруля".

Фото и видео: Кинопоиск