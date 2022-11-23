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Вышел трейлер четвёртого сезона "Рокового патруля"

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Первая часть сезона выйдет 8 декабря 2022 года, вторая - в 2023 году.

Вышел трейлер четвёртого сезона "Рокового патруля". Проект будет показан с 8 декабря 2022 года на телеканале HBO Max. Первая часть выйдет в текущем году, но его вторая половина запланирована только в 2023 году. Ранее создатели объявили о том, что к актерскому составу присоединится Элайджа Рашад Рид, который исполнит роль Дерика. Его персонаж является талантливым педагогом, преподающим робототехнику. Он неожиданно окажется втянут в сумасшедшую жизнь своего бывшего знакомого Вика Стоуна. Сюжет истории по-прежнему будет рассказывать о группе нетипичных суперлюдей. Они пытаются спасти мир от грозящих ему опасностей. 

Вышел трейлер ремейка фильма 1976 года с Пьером Ришаром "Новая игрушка".

Фото и видео: YouTube / HBO Max

Теги: роковой патруль, трейлер, четвертый сезон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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