Завершены съемки седьмого сезона сериала "Сваты"

Режиссер проекта объявил, что зрители увидят на экране всех полюбившихся актеров.

В Грузии завершились съемки седьмого сезона сериала "Сваты". Об этом в Instagram сообщил режиссер проекта Андрей Яковлев.

В сети появилось видео, на котором Яковлев поздравляет съемочную команду с завершением многолетней работы над сериалом.

Все, ребята! Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи окончены. Говорит режиссер на видео

После этих слов съемочная команда засмеялась и начала аплодировать. В конце ролика режиссер начал обниматься с актерами. В этот трогательный момент Татьяна Кравченко (Валентина Будько) и Анна Кошмал (Женька) не смогли сдержать слезы. В комментарии под постом Яковлев добавил, что зрители увидят на экране всех полюбившихся актеров.

"Сваты" выходили с 2008 по 2013 гг. Премьера нового сезона должна состояться в 2022 году.

Ранее продюсер "Сватов-7" подтвердил участие Вахтанга Кикабидзе в проекте.

Видео: Instagram / andrei_yakovlev_official