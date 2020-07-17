Трейлер ремейка "Один дома" получил на YouTube 43 тысячи дизлайков

В центре сюжета оказывается мальчик, которого родители забывают дома.

Студия 20th Century Studios представила трейлер ремейка знаменитой рождественской комедии "Один дома". С момента публикации ролик набрал уже 43 тысячи дизлайков. К слову, отметок "Нравится" в три раза меньше – 13 тысяч.

Как и в оригинальной ленте с Маколеем Калкиным, в центре сюжета оказывается мальчик, которого родители забывают дома. Главного героя зовут Макс, и он отчаянно пытается защитить коттедж и бесценную реликвию от пары грабителей. Макс расставляет по дому хитрые ловушки, которые застают злоумышленников врасплох.

В комментариях под трейлером пользователи отметили, что лучше двух старых фильмов "Один дома" ничего не будет. Нет того рождественского настроения, которое дарят оригинальные киноленты.

Им никогда не заменить Маколея Калкина. Он был чудесным, веселым и самым лучшим. Даже по истечению стольких лет. Написал один из комментаторов

Ремейк снял Дэн Мазер по сценарию Майкла Дэя и Стритера Сайделла. Роль Макса исполнил Арчи Йетс. Вместе с ним в комедии снялись Элли Кемпер, Роб Делани, Айслинг Би, Кенан Томпсон и др. Премьера состоится 12 ноября на платформе Disney+.

Ранее в прокат вышел мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур".

Видео: YouTube / 20th Century Studios