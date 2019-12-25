Назван актерский состав перезапуска фильма "Один дома"

Снимать новый фильм франшизы будет режиссёр Дэн Мазер.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, какой состав будет у перезапуска фильма "Один дома". Об этом сообщил портал Comicbook.

По данным инсайдеров, к актерскому составу присоединились Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл. Главную роль в киноленте исполнит Арчи Йетс, который известен по фильму "Кролик Джоджо". Известно, что в перезапуске появятся также Эйслинг Би, Тимоти Симонс, Пит Холмс и Майки Дей.

Над картиной работает режиссер Дэн Мазер, который ранее снял фильм "Дедушка легкого поведения". Дата релиза киноленты неизвестна.

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Видео:трейлеры/YouTube