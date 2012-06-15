Ребенок из "Кролика Джоджо" противостоит грабителям в трейлере нового перезапуска фильма "Один дома"

Картина выйдет на стриминге "Disney Plus".

В сети опубликован трейлер фильма "Home Sweet Home Alone" – перезапуска знаменитой серии фильмов "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли. После двух частей со знаменитым актером фильм пытались перезапустить еще трижды, новая попытка – шестая. Ролик опубликовала студия 20th Century Studios, а покажет фильм стриминговый сервис Disney+, где картина и выйдет 12 ноября 2021 года.

Сюжет закручивается вокруг многодетной семьи, которая отправляется в Токио, но родители в итоге забывают об одном из своих отпрысков, который остается дома. Режиссером фильма стал Дэн Мейзер ("Кто есть Америка?", "Дедушка легкого поведения"). Главную роль в фильме исполнит Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо").

Оригинальный фильм режиссера Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза вышел в 1990 году.

Видео: Youtube/20th Century Studios