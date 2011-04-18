В четверг, 16 июля, стало известно о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Тед Лассо" с Джейсоном Судейкисом. Ролик опубликовал стриминговый сервис Apple TV+.
В сюжете история тренера по американскому футболу из некоего колледжа в Канзасе Теда Лассо, который получат приглашение переехать в Англию и тренировать местную команду.
Исполнительными продюссерами выступили Джейсон Судейкис и Билл Лоренс.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь".
Видео:Apple TV+/YouTube
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