Премьера запланирована на 14 августа.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Тед Лассо" с Джейсоном Судейкисом. Ролик опубликовал стриминговый сервис Apple TV+.

В сюжете история тренера по американскому футболу из некоего колледжа в Канзасе Теда Лассо, который получат приглашение переехать в Англию и тренировать местную команду.

Исполнительными продюссерами выступили Джейсон Судейкис и Билл Лоренс.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь".

Видео:Apple TV+/YouTube