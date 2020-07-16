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Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь"

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Премьера состоится 6 августа.

В четверг, 16 июля, в сети появился трейлер второго сезона сериала "Дождь" от Netflix. Ролик опубликован на YouTube-канале  стримингового сервиса.

Сюжет сериала "Дождь" разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором из-за страшного вируса обычный дождь становится смертельно опасен. Главные герои брат и сестра, которые отправляются  на поиски своего отца. В сериале снялись Альба Аугуст, Лукас Теннесен, Миккель Боэ Фельсгор и другие актеры

Премьера анонсирована на 6 августа.

Ранее мы сообщали о том, что стрим-сервис HBO Max опубликовал в YouTube тизер будущих проектов.

Видео:Netflix/YouTube

Теги: netflix, сериал дождь, сериалы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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