Стрим-сервис HBO Max опубликовал в YouTube тизер будущих проектов

Одним из центральных шоу станет сериал "Воспитанные волками".

В среду, 15 июля, стало известно, что HBO Max опубликовал в YouTube тизер будущих проектов. Видеоролик опубликован на YouTube-канале стрим-сервиса.

Согласно повествованию тизера, центральным проектом станет сериал "Воспитанные волками". Известно, что проектом занимался Ридли Скотт. Он снял несколько эпизодов. В сюжете пойдет рассказ об андроидах, которые воспитывают детей.

В ролике также показан фрагмент нового фильма Стивена Содерберга "Пусть говорят". главную роль в нем исполнит Мерил Стрип.

Ранее мы сообщали о том, что стартовали съемки экранизации видеоигры "Uncharted".

Видео: Youtube/HBO Max